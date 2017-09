Trump schießt Clinton mit Golfball ab

Washington. US-Präsident Donald Trump holt mal wieder zum Schlag gegen Hillary Clinton aus. Diesmal im wahrsten Sinne des Wortes. Am Sonntag teilte er auf Twitter ein Video, in dem er einen Golfball über den Platz drischt. Doch der landet nicht etwa im Grün, sondern trifft Trumps ehemalige Gegenkandidatin Hillary Clinton. Die will gerade ein Flugzeug besteigen, doch die Wucht des Geschosses bringt sie zu Fall. Der Urheber des Videos kommentiert die Szene mit „Donald Trumps fantastischer Golfschlag #CrookedHillary (zu deutsch: unehrliche oder betrügerische Hillary)“.

Das Video ist offensichtlich ein Zusammenschnitt zweier Szenen. Clinton betrat 2011 tatsächlich ein Flugzeug und stürzte über eine Stufe. Damals war sie noch Außenministerin der USA. Die Golfszene zeigt Trump bei seiner Lieblingsbeschäftigung.

Interessant an dem Video ist allerdings nicht die Kunstfertigkeit, wie die Sequenzen arrangiert wurden, sondern eher, welche Medien Trump konsumiert. Das Video wurde auf dem Twitter-Kanal „CNN Sucks“ veröffentlicht. Dort tummeln sich vor allem jene Trump-Anhänger die mit derben Worten gegen Obama, Clinton oder auch kritische Medien hetzen. Als Urheber des Clips zeichnet sich der Nutzer @Fuctumind verantwortlich. Der ist nicht nur vehementer Unterstützer Trumps, sondern hetzte laut CNN gegen Transgender und Juden.

Das Weiße Haus hat sich zur neuerlichen Entgleisung des Präsidenten noch nicht geäußert. Allerdings rügte der ehemalige Direktor des Ethikbüros der US-Regierung Trumps Äußerung mit scharfen Worten. Der habe bewusst die Grenzen des Anstandes verletzt. Trump sei für das Amt des Präsidenten völlig ungeeignet, Walter Shaub auf Twitter.

The President of the United States just retweeted a video vignette that imagines him assaulting his political rival. The man is unfit. pic.twitter.com/ETXrs4JwGY