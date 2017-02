Am Sonntag sprach US-Präsident Donald Trump von einem Terroranschlag in Stockholm. © imago

In Schweden

Am Sonntag sprach US-Präsident Donald Trump von einem Terroranschlag in Stockholm – den hatte es aber nie gegeben. Jetzt versucht der US-Präsident seine peinliche Schweden-Aussage via Twitter zu rechtfertigen.

Washington. Nach einer Verwirrung erzeugenden Aussage über einen angeblich in Schweden stattgefundenen Terroranschlag hat US-Präsident Donald Trump eine Erklärung abgegeben. Er habe die Aussage nach einem TV-Bericht des Senders Fox News über Einwanderer in Schweden gemacht, twitterte er. Bei einer Rede am Sonntag hatte er im Zuge von Terrorattacken in Europa auch Schweden genannt, wo am Samstagabend angeblich etwas passiert sei. Das schwedische Außenministerium erklärte daraufhin, der Behörde seien keine Vorfälle bekannt. Am Sonntag twitterte die schwedische Botschaft, sie freue sich darauf, den USA schwedische Einwanderungs- und Integrationsstrategien zu erläutern.

„Schaut, was gestern Abend in Schweden passiert ist“

Konkret hatte Trump vor Anhängern gesagt: „Schaut, was gestern Abend in Schweden passiert ist.“ Bei seiner Erläuterung zu einer Ausstrahlung im Fernsehen könnte sich der Präsident eventuell auf einen Bericht der Sendung „Tucker Carlson Tonight“ beziehen. In diesem hatte es geheißen, dass Schweden im vergangenen Jahr mehr als 160 000 Asylsuchende aufnahm, aber lediglich 500 Arbeit gefunden hätten. Zudem gebe es einen Anstieg von Waffengewalt und Vergewaltigungen.

Auch eine Sprecherin des Weißen Hauses, Sarah Huckabee Sanders, sagte, dass Trump auf den Anstieg von Kriminalität und jüngsten Verbrechen in Schweden im Allgemeinen hinweisen wollte - nicht aber auf einen speziellen Vorfall.

Von RND/dpa

The White House, Washington