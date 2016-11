Geschätzter Gesprächspartner: Ex-US-Außenminister Henry Kissinger erteilte Donald Trump eine Lektion in Außenpolitik. © afp

Lektion in Außenpolitik

Der künftige US-Präsident Donald Trump hat sich Rat vom früheren Außenminister Henry Kissinger eingeholt. Der politisch unerfahrene Trump nahm sich am Donnerstag eine Auszeit von den Beratungen über die Zusammensetzung seines Regierungsteams, um mit dem 93-Jährigen zusammenzutreffen.

New York. Er habe „enormen Respekt“ vor Kissinger und wisse zu schätzen, dass dieser sich zu dem Gedankenaustausch bereitgefunden habe, sagte der designierte Präsident nach dem Treffen im New Yorker Trump Tower. Laut Trump ging es in dem Gespräch um China, Europa, den Iran, Russland und breitgefächerte weltpolitische Themen.

Trump wollte später am Tag erstmals seit seinem Wahlsieg mit einem ausländischen Staatenlenker zusammenkommen: Ein Treffen mit dem japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe stand auf seinem Terminplan.

Kissinger hatte Clinton favorisiert

Kissinger hatte im Wahlkampf durchblicken lassen, dass er Trumps Kontrahentin Hillary Clinton favorisierte. In einem Interview des Magazins „Atlantic“ sagte er, Clinton sei unter den Kandidaten diejenige, die für das „traditionelle, nach Außen gerichtete, internationalistische Modell“ der US-Außenpolitik stehe.

Kissinger war Nationaler Sicherheitsberater und Außenminister unter den Präsidenten Richard Nixon und Gerald Ford. Er ist bis heute eine stark polarisierende Figur.

Polarisierender Charakter

Viele bewundern den wegen der Beendigung des Vietnam-Kriegs 1973 mit dem Friedensnobelpreisträger ausgezeichneten Diplomaten als brillanten Denker und Strategen. Andere verachten ihn unter anderem für seine Rolle bei dem vom US-Geheimdienst CIA unterstützten Militärputsch in Chile 1973 oder den massiven Bombardierungen von Kambodscha und Laos während des Vietnam-Kriegs.

Von RND/afp

New York -