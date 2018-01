Trump hält Hilfsgelder an Palästinenser weiter zurück

US-Präsident Donald Trump hat seine Entscheidung bekräftigt, dass weitere US-Finanzhilfen für die Palästinenser an deren Rückkehr zu Friedensgesprächen mit Israel gekoppelt sind © imago/Xinhua

Nahost-Konflikt

US-Präsident Trump bleibt in der Sache hart: Weitere US-Finanzhilfen für die Palästinenser werde es nur geben, wenn die wieder Friedensgespräche mit Israel aufnehmen. Humanitäre Organisationen sind entsetzt.

Washington. US-Präsident Donald Trump will die finanziellen Hilfen der USA für die Palästinenser solange eingefroren lassen, wie diese nicht zu Friedensverhandlungen mit Israel bereit seien. „Das Geld liegt auf dem Tisch“, sagte Trump am Donnerstag vor einem bilateralen Treffen mit Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu.

„Wir werden sehen, was mit dem Friedensprozess passiert“, sagte der US-Präsident. „Aber sie (die Palästinenser) müssen uns ihren Respekt zeigen.“ Die USA zahlten den Palästinensern hunderte Millionen US-Dollar, erhielten aber keinen Respekt. Nabil Abu Rudeineh, Sprecher von Palästinenserpräsident Mahmud Abbas sagte laut Nachrichtenagentur Wafa, eine Politik der Drohungen sei inakzeptabel und werde mit den Palästinensern nicht funktionieren.

Die US-Regierung hatte zuletzt 65 Millionen Dollar der Zahlungen für das Palästinenserhilfswerk der Vereinten Nationen (UNRWA) auf Eis gelegt. Eine Gruppe von 21 Hilfsorganisationen kritisierte den Präsidenten für seine Entscheidung scharf. „Wir sind tief beunruhigt wegen der humanitären Folgen dieser Entscheidung“, heißt es in dem am Donnerstag veröffentlichten Brief.

Eine Gruppe von 25 Schauspielern und anderen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens warf Trump vor, einen „tödlichen Angriff“ auf das palästinensische Volk auszuführen. „Er wurde gestartet mit dem klaren Ziel, ihre Rechte abzubauen, indem die Institution abgerissen wird, die den Auftrag hat, sie zu schützen“, heißt es in der neben anderen von Hugh Grant, Viggo Mortensen, Gillian Anderson, Olivia Wilde, Emma Thompson und Tilda Swinton unterzeichneten Erklärung.

21 internationale Hilfsorganisationen appellierten am Donnerstag an die USA, die angekündigte Kürzung ihrer Finanzierung der UN-Hilfsorganisation für palästinensische Flüchtlinge nicht umzusetzen.

Von dpa/AP/RND