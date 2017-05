US-Präsident Donald Trump (rechts) und Palästinenserpräsident Mahmud Abbas.

© AP

Friedenslösung

Trump glaubt an Deal im Nahostkonflikt: „Wir kriegen das hin“

Seit Jahrzehnten ringen Israelis und Palästinenser um einen Frieden. Ihre Interessenskonflikte scheinen unlösbar, die Gespräche in der Sackgasse. US-Präsident Trump zeigt sich dennoch optimistisch – und bietet sich als Vermittler an. Er denkt nicht, dass es so schwer ist.