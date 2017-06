US-Präsident bei Twitter

Bisher ist US-Präsident Donald Trump mit seinem Einreiseverbot für Menschen aus sechs überwiegend muslimischen Ländern gescheitert. Bei Twitter fordert er jetzt eine noch härtere Version des „travel bans“ – und wettert gegen das Justizministerium.

Washington. US-Präsident Donald Trump hat im Rechtsstreit über das von ihm verfügte Einreiseverbot sein eigenes Justizministerium harsch angegangen. Dieses wolle nun in letzter Instanz beim Obersten Gericht der USA eine „verwässerte, politisch korrekte Version“ seines im März herausgegebenen und danach von Bundesgerichten blockierten Erlasses erreichen, twitterte Trump am Montag. Das Einreiseverbot richtet sich gegen Bürger sechs überwiegend muslimischer Länder und wird von Trump als notwendig für die Sicherheit der USA bezeichnet.

In mehreren Tweets forderte Trump das Justizministerium auf, ein beschleunigtes Verfahren beim höchsten Gericht zu beantragen und eine „viel härtere Version“ der Einreiseauflagen zu erreichen. Die US-Gerichte, die seinen Erlass bis jetzt blockiert hatten, bezeichnete er als „langsam und politisch“.

People, the lawyers and the courts can call it whatever they want, but I am calling it what we need and what it is, a TRAVEL BAN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 5, 2017

The Justice Dept. should have stayed with the original Travel Ban, not the watered down, politically correct version they submitted to S.C. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 5, 2017

The Justice Dept. should ask for an expedited hearing of the watered down Travel Ban before the Supreme Court - & seek much tougher version! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 5, 2017

In any event we are EXTREME VETTING people coming into the U.S. in order to help keep our country safe. The courts are slow and political! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 5, 2017

Es war zunächst nicht bekannt, ob Trump dem Justizministerium seine Anforderungen auf einem anderen Weg als über den Kurzmitteilungsdienst Twitter übermittelt hat.

Von RND/ap/are

Washington