Trump fordert Entschuldigung von Theaterensemble

Nach Pences Broadway-Besuch

Trumps künftiger Vize Mike Pence wird bei einem Besuch im berühmten Broadway-Theater von den Gästen ausgebuht und von den Künstlern belehrt. Nun verlangt Donald Trump eine Entschuldigung für das „unhöfliche“ Verhalten.

New York - . So hatte sich der künftige US-Vizepräsident Mike Pence seinen jüngsten Theater-Besuch in New York sicher nicht vorgestellt. Zuerst wurde der 57-jährige Republikaner im Saal teils mit Buhrufen empfangen, dann richteten die Darsteller auf der Bühne direkt eine mahnende Botschaft an ihn. So etwas hat es bisher noch nicht gegeben. „Rüde“, twitterte denn auch prompt Pences Chef, der designierte Präsident Donald Trump und forderte vom Ensemble: „Entschuldigen Sie sich!“

The Theater must always be a safe and special place.The cast of Hamilton was very rude last night to a very good man, Mike Pence. Apologize! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 19, 2016

Pence, ein bibelfester und sozialkonservativer ehemaliger Gouverneur von Indiana, hatte sich am Freitagabend (Ortszeit) im Richard-Rodgers-Theater am Broadway das Erfolgsmusical „Hamilton“ angeschaut. Nach dem Ende wollte Pence in Begleitung seiner Personenschützer vom Secret Service den Saal verlassen, wurde aber dann von einer kraftvollen Stimme auf der Bühne aufgehalten. „Wir haben eine Botschaft für Sie, und wir hoffen, dass Sie uns anhören“, rief Brandon Victor Dixon, der im Musical den Hamilton-Rivalen Aaron Burr verkörpert, Amerikas künftigem „Vize“ zu.

Hamilton-Crew mit Emotionalen Appell an Pence

Mit dem versammelten Ensemble im Rücken redete er dann dem Republikaner ins Gewissen. „Wir sind das vielfältige Amerika – jene, die beunruhigt und ängstlich sind, dass Ihre neue Regierung uns, unseren Planeten, unsere Kinder und unsere Eltern nicht beschützen, uns nicht verteidigen und unsere unabänderlichen Rechte nicht aufrechterhalten wird“, sagte Dixon. „Wir hoffen, dass diese Aufführung Sie dazu inspiriert hat, unsere amerikanischen Werte aufrechtzuerhalten und für uns alle zu arbeiten.“

Tonight, VP-Elect Mike Pence attended #HamiltonBway. After the show, @BrandonVDixon delivered the following statement on behalf of the show. pic.twitter.com/Jsg9Q1pMZs — Hamilton (@HamiltonMusical) November 19, 2016

Der designierte US-Präsident Trump beklagte postwendend auf Twitter: „Unser wunderbarer künftiger Vize-Präsident ist letzte Nacht belästigt worden (...) Das sollte nicht passieren.“ Später sprach er dann von einem „rüden“ Verhalten „gegenüber einem guten Mann“ und forderte eine Entschuldigung.

Dixon konterte: „Konversation ist keine Belästigung, Sir.“ Und er begrüße es, dass Pence geblieben sei, um zuzuhören.

Das Hip-Hop-Musical um Alexander Hamilton, den ersten Finanzminister der Vereinigten Staaten, ist ein riesengroßer Hit in den USA. Es gewann elf Musicalpreise „Tony“, einen Grammy sowie den Pulitzerpreis und spielt pro Woche etwa zwei Millionen Dollar ein. Das Stück gilt auch als revolutionär, weil die Geschichte der US-Gründerväter nahezu ausschließlich mit farbigen Darstellern erzählt wird.

