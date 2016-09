Mikrofon angeblich defekt

Eigentlich ist Donald Trump ganz zufrieden mit seinem Abschneiden beim TV-Duell gegen Hillary Clinton. Ursache für die schlechten Umfrageergebnis habe einzig das schlechte Mikrofon.

Hempstead . Das Wort „Scheitern“ gibt es im Wortschatz von Donald Trump nicht. Wenn etwas nicht so läuft, wie es der blonde Milliardär gerne hätte, dann sind die Schuldigen schnell gefunden: die Anderen. Im TV-Duell mit seiner Konkurrentin um das Weiße Haus hat der 70-Jährige in Wirtschaftsfragen anfangs durchaus punkten können, ließ dann aber doch nach und verzettelte sich mehr und mehr in Widersprüchen. Eine erste Umfrage des TV-Senders CNN ergab: 62 Prozent der Zuschauer sahen Hillary Clinton vorne, nur 27 Prozent hielten den wuchtigen Republikaner besser.

Für Trump ein klares Indiz einer Verschwörung: „Haben Sie gemerkt, dass ich ein defektes Mikro hatte?“, fragte der selbstbewusste Immobilienmogul in einem ersten Interview nach der Redeschlacht, nur um gleich die Antworten hinterherzuschieben. „Ich hatte ein Mikrofon, das nicht richtig funktionierte!“ Der Veranstalter scheine das mit Absicht gemacht zu haben. Bis auf den Präsidentschaftsanwärter selbst merkte das Problem mit dem Mikro offenbar niemand.

Die Verschwörungstheorie passt jedenfalls ins Bild – im Vorfeld haben Trumps Berater schon mehrfach befürchtet, dass die Wahl „verschoben werden könnte“. Das gilt natürlich nur für den Fall, falls Trump verlieren sollte.

Generell aber zeigt sich Trump ganz zufrieden mit sich und seinem Auftreten vor dem Millionenpublikum. An den nächsten zwei Diskussionen werde er definitiv teilnehmen.

Von RND/cab