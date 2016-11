US-Präsident

Wenn das nächste Mal ein US-Präsident nach Deutschland kommt und mit Angela Merkel zu Abend isst, wird er Donald Trump heißen. Aber kann er Barack Obama wirklich einfach ersetzen? Wir haben es ausprobiert.

Hannover. Barack Obama ist weg: Der scheidende US-Präsident hat Deutschland am Freitag wieder verlassen. Anfang 2017 zieht Donald Trump ins Weiße Haus ein und wird Präsident der Vereinigten Staaten. So ist das Leben. Oder, wie Kanzlerin Angela Merkel am Donnerstag sagte: „Wir sind alle Politiker, und Demokratie lebt vom Wechsel.“ Aber ist Barack Obama tatsächlich so einfach zu ersetzen?

Beispiel 1: Von Barack Obama gibt es viele Bilder, wie der US-Präsident vor dem Brandenburger Tor den Menschen zuwinkt. Sehen wir nächstes Jahr Donald Trump in Berlin?

Beispiel 2: Am Mittwochabend lud Barack Obama zum Abendessen ins Luxushotel Adlon ein. Künftig wird sie mit Donald Trump speisen müssen.

Beispiel 3: Am Donnerstag gaben Barack Obama und Angela Merkel eine gemeinsame Pressekonferenz. Die Kanzlerin sprach nüchtern – wie immer. Aber ihr Gesicht sagte etwas anderes: Sie schaute den scheidenden US-Präsidenten geradezu liebevoll an. Wie wird sie Donald Trump anschauen?

Beispiel 4: Eine zärtliche Geste zwischendurch: Barack Obama schwärmte in den vergangenen Tagen mehrmals von Angela Merkel. Wird die Kanzlerin auch Donald Trump so nah an sich heran lassen?

Beispiel 5: Der US-Präsident gilt als mächtigster Mann der Welt – aber Barack Obama wirkte nie unnahbar. Im Gegenteil. Er war immer sympathisch. Werden wir solche Bilder auch von Donald Trump sehen?

Beispiel 6: 2012 schauten mehrere Staats- und Regierungschefs zusammen Fußball: Im Finale der Champions League spielte Bayern München gegen den FC Chelsea und verlor im Elfmeterschießen. Es gibt ein Foto davon – es zeigt, wie auch US-Präsident Barack Obama mitfieberte. Können Sie sich dieselbe Szene mit Donald Trump vorstellen?

Von RND/cab/fw/wer