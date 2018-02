Trump denkt über Bewaffnung von Lehrern nach

Nach Schul-Amoklauf

Nach dem Amoklauf von Parkland empfängt US-Präsident Trump Schüler im Weißen Haus - und zieht dabei eine Bewaffnung von Schulmitarbeitern in Betracht, um Kinder besser zu schützen. Doch die Jugendlichen und auch Politiker sehen die Idee kritisch.

Washington. US-Präsident Donald Trump denkt nach eigener Aussage darüber nach, Schulmitarbeiter verdeckt Waffen tragen zu lassen, um Amokläufer abzuschrecken. Er ziehe es in Betracht, Vorschläge für eine solche Bewaffnung zu unterstützen, sagte Trump am Mittwoch bei einem Treffen mit Schülern und Eltern, die von Schulmassakern betroffen sind. Die Jugendlichen äußerten jedoch andere Forderungen an den US-Präsidenten.

Trump empfing die rund 40 Schüler und Eltern im Esszimmer für Staatsbesuche des Weißen Hauses. Die Welt sehe auf sie, sagte Trump. „Es gibt nichts schlimmeres als das, was ihr durchgemacht habt“, so Trump. Er setze sich für strengere Sicherheitsüberprüfungen und eine Erhöhung des Mindestalters bei Waffenkäufen ein, so Trump.

Bewaffnete Mitarbeiter schneller als die Polizei, so Trump

Während des Treffens hielt der US-Präsident eine Notiz mit Gesprächspunkten in der Hand. Als letzter Punkt stand darauf „Ich höre euch zu“. Unter den Besuchern waren auch Jugendliche der Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland, an der ein 19-Jähriger in der vergangenen Woche 17 Menschen erschoss.