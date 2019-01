Washington

Fünf Wochen nach Beginn des „Shutdowns“ in den USA hat US-Präsident Donald Trump einen Durchbruch in dem erbitterten Haushaltsstreit mit den Demokraten verkündet. Er sei stolz darauf, eine Einigung zu verkünden, mit der die Regierung wieder geöffnet werde, sagte Trump am Freitag im Rosengarten des Weißen Hauses.

Demnach sollen die Regierungsstellen für drei Wochen ihre Arbeit wieder aufnehmen. In dieser Zeit könnte der Haushaltsstreit weiter verhandelt werden.

Im Zentrum des Streits steht Trumps Forderung nach 5,7 Milliarden Dollar für den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko.

Die Demokraten - auf deren Stimmen im Kongress Trump angewiesen ist - lehnen die Finanzierung einen Mauer bislang strikt ab. Der Freitag war der 35. Tag des längsten „Shutdowns“ in der US-Geschichte.

Mehr in Kürze.

Von RND/dpa/ngo