Der designierte US-Präsident Donald Trump stellt sein Kabinett zusammen.

© afp

Designierter US-Präsident

Trump: Wer ist für welchen Posten im Gespräch?

Am 20. Januar tritt Donald Trump die Nachfolge von Barack Obama als US-Präsident an. Welche Posten in seinem Kabinett bereits vergeben, und welche noch offen sind, lesen Sie hier.