Donald Trump bei der Ankunft in West Palm Beach am Freitagabend (Ortszeit).

Erneute Attacke des US-Präsidenten

Trump: Medien „Feinde des amerikanischen Volkes“

Erneut ist US-Präsident Trump gegenüber der Presse ausfallend geworden. In einem Tweet nach der Landung der Air Force One an seinem Wochenendsitz in Florida beschimpfte 70-Jährige etliche Leitmedien der USA.