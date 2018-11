Hamburg

Seit Ende Mai 2018 ist das erste Diesel-Fahrverbot in Hamburg in Kraft. Doch die Luftqualität hat sich einem Bericht des NDR zufolge nicht verbessert. Der Jahresvergleich der Stickoxid-Werte im Oktober 2017 und 2018 ergab demnach, dass der Abgas-Ausstoß auf den zwei betroffenen Straßen sogar um 23 Prozent gestiegen ist. Gemessen wurde an den von den Fahrverboten betroffenen Straßen Max-Brauer-Allee und Stresemannstraße.

Die beiden Messstationen registrierten dem Bericht zufolge im Monatsmittel im Oktober 48 Mikrogramm Stickstoffdioxid pro Kubikmeter Luft. Im Oktober des Vorjahres waren es - ohne Diesel-Fahrverbot - nur 39 Mikrogramm. Der Grenzwert von 40 Mikrogramm wurde dementsprechend überschritten. Gleichzeitig sollen die Messstationen ohne Diesel-Fahrverbot in der Habichtstraße und der Kieler Straße lediglich eine geringe Erhöhung von 17 und 22 Prozent registriert haben.

Die Durchfahrtsbeschränkungen gelten in Hamburg für ältere Dieselautos und Lastwagen seit dem 31. Mai 2018 auf zwei Straßenabschnitten. Damit sollte die Stickoxid-Belastung in diesem besonders belasteten Bereich reduziert werden. Von den Verboten betroffen sind alle Diesel, die nicht die Abgasnorm Euro-6 erfüllen.

Von RND/ngo