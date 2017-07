Erst im März kamen Dutzende Menschen bei einem Autobombenanschlag in Damaskus ums Leben.

Damaskus

Tote und Verletzte bei Selbstmordanschlag

In der syrischen Hauptstadt Damaskus hat es erneut einen Selbstmordanschlag gegeben. Ein Mann sprengte sich in die Luft und riss mehrere Menschen mit sich in den Tod.