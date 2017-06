Die Partei von May rutscht in Umfragen ab.

© AP

Wahl in Großbritannien

Tories verlieren deutlich an Vorsprung

Einen Tag vor der Parlamentswahl in Großbritannien wird es eng zwischen Tories und Labour. Zwar haben die Konservativen von Premierministerin Theresa May in den Umfragen noch immer die Nase vorn, aber die von Jeremy Corbyn geführte Labour-Partei verringerte den Abstand am Mittwoch weiter.