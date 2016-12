Peinlicher Fehler in der Kampagne für das italienische Verfassungsreferendum: In einem Brief fehlt ein entscheidender Buchstabe.

© afp

Referendum in Italien

Tippfehler in Brief an Auslandsitaliener

In Italien hat die Volksabstimmung über eine historische Verfassungsreform begonnen, deren Ergebnis auch über das Schicksal der Regierung von Ministerpräsident Matteo Renzi entscheidet. Da kann auch ein Tippfehler in einem Brief an die Bevölkerung Folgen haben.