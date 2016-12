Sachsens Ministerpräsident

Alter darf nicht vor Abschiebung schützen: Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich verlangt eine konsequente Strafverfolgung und schnelle Abschiebung auch von minderjährigen Asylbewerbern, die straffällig geworden sind.

Berlin. Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich verlangt, entgegen der bisher geltenden Rechtslage künftig auch jugendliche Asylbewerber in ihre Heimatländer abzuschieben. „Ich fordere die konsequente Abschiebung auch von strafmündigen Jugendlichen, wenn sie sich eines schweren Vergehens schuldig gemacht haben“, sagte Tillich dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Hintergrund ist der Fall der getöteten Studentin in Freiburg, tatverdächtig ist ein minderjähriger Flüchtling aus Afghanistan. „Auch ein Alter von nur 17 Jahren darf nicht vor konsequenter Strafverfolgung und im Zweifelsfall der schnellen Abschiebung schützen“, sagte Tillich. „Auch in Afghanistan gibt es Gegenden, in die man sicher abschieben kann. Gleiches gilt für Regionen im Irak und in Syrien.“

Von RND/Dieter Wonka

Berlin