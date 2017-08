US-Außenminister Rex Tillerson (li.) und US-Präsident Donald Trump (Archivfoto)

Rassismus-Aussagen

Tillerson distanziert sich von Trump

Die Kritik an Donald Trump für seine Wortwahl nach den Unruhen in Charlottesville reißt nicht ab. Jetzt hat sich in einem Fernseh-Interview sein eigener Außenminister von Trump distanziert.