Theresa Mays merry Christmas

Brexit-Verhandlungen

Gerade noch rechtzeitig vor dem entscheidenden Gipfeltreffen der EU-Staats- und Regierungschefs gelang eine Einigung in den wichtigsten Fragen in den Brexit-Verhandlungen. Doch während die Erleichterung groß ist, stehen die schwierigsten Aufgaben noch bevor.

Brüssel. Für die britische Premierministerin war Weihnachten schon an diesem Freitag. Die Austrittsverhandlungen, die schon am vergangenen Montag kurz vor dem Durchbruch standen, wurden nach dem Veto von Theresa Mays Regierungspartner, der nordirischen DUP, zu einer regelrechten Hängepartie. Es folgten Tage des intensiven Austauschs, in denen die Regierungschefin, so bekundete es Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, „wie ein Gentleman verhandelt“ habe. Noch am Donnerstag hieß es aus seiner Behörde: „Wir machen Fortschritte, aber wir sind noch nicht am Ziel.“ In der Nacht zum Freitag telefonierten Juncker, der irische Premierminister Leo Varadkar und May miteinander.

Juncker hofft auf die Unterstützung der Mitgliedsstaaten

Am frühen Freitagmorgen, um fünf Uhr, wurde schließlich klar, dass sich etwas Großes anbahnt. Die Kommission kündigte geheimnisvoll ein „wahrscheinliches Treffen“ Mays und Junckers um 7 Uhr an. Eine halbe Stunde später stand fest: Die erste wichtige Hürde in den seit Monaten stagnierenden Austrittsverhandlungen mit Großbritannien ist geschafft. „Wir haben genügend Fortschritte erzielt, damit wir jetzt in die zweite Verhandlungsphase eintreten können“, erklärte Juncker. „Das war für keine von beiden Seiten leicht“, betonte eine dennoch sichtlich erleichterte May: „Ich hoffe und erwarte, dass wir die Unterstützung der 27 Staats- und Regierungschefs für eine hart erkämpfte Einigung erhalten.“