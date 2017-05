Die Beamten schlugen am Dienstag bei einer Razzia zu (Symbolbild)

© Archiv

Oberpfalz

Terrorverdächtiger in Untersuchungshaft

Zugriff durch die Polizei: Ein im Raum Weiden in der Oberpfalz festgenommener Terrorverdächtiger sitzt derzeit in Untersuchungshaft. Er soll in Syrien ausgebildet worden sein und an Kampfhandlungen teilgenommen haben.