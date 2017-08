Planten Terroristen Anschlag auf linke Politiker?

Terrorverdacht in Mecklenburg-Vorpommern

Beamte des BKA und der Bundespolizei haben in Rostock, Schwerin und Umgebung Wohnungen und Geschäftsräume durchsucht. Zwei Männer sollen geplant haben, Sympathisanten der linken Szene zu töten. Unter den Verdächtigen ist auch ein Polizist.

Schwerin. Ein Polizist und ein weiterer Mann stehen in Mecklenburg-Vorpommern im Verdacht der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat. Das teilte das Innenministerium in Schwerin am Montag mit. Am selben Tag ließ der Generalbundesanwalt mehrere Wohnungen und Geschäftsräume in Schwerin, Rostock und Umgebung durchsuchen, wie eine Sprecherin der Bundesbehörde auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur bestätigte.

Der Verdacht richtet sich den Angaben zufolge gegen zwei Personen. Einer davon sei Beamter bei der Polizeiinspektion Ludwigslust, erklärte die Ministeriumssprecherin in Schwerin. Gegen ihn seien gleichzeitig disziplinarrechtliche Maßnahmen eingeleitet worden. Die Sprecherin betonte, es handele sich um einen Anfangsverdacht. Ein dringender Tatverdacht bestehe nicht. Festnahmen gab es bislang nicht.

Liste von möglichen Opfern erstellt

Die beiden Verdächtigen sollen geplant haben, Vertreter des linken Spektrums zu töten, teilte der Generalbundesanwalt mit. Dazu sollen sie eine Liste mit Namen angelegt haben. Den Ermittlern zufolge befürchteten die Verdächtigen eine Zunahme von Anschlägen bis hin zum Zusammenbruch der staatlichen Ordnung als Folge der Flüchtlingspolitik. Den befürchteten Krisenfall hätten sie als Chance gesehen, gegen Linke vorzugehen. Die beiden Verdächtigen sollen sich für diesen Fall bereits mit Lebensmitteln sowie mit Munition für ihre legal beschafften Waffen eingedeckt haben. Sie werden im rechten Spektrum angesiedelt.

Ermittelt werde wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat, hieß es. Die Durchsuchung diene dazu, die bestehenden Verdachtsmomente zu objektivieren. Nach Angaben des Schweriner Innenministeriums fanden Durchsuchungen auch bei Personen statt, die als nicht tatverdächtige Dritte geführt werden. Darunter befinde sich auch ein weiterer Polizeibeamter des Landes Mecklenburg-Vorpommern.

