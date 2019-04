Berlin

Der Chef der IS-Terrormiliz, Abu Bakr al-Bagdadi, ist das erste Mal seit fast fünf Jahren wieder in einem Video zu sehen. Die mehr als 18 Minuten lange Aufnahme wurde am Montagabend über die üblichen Kanäle des Islamischen Staates im Internet verbreitet.

Abu Bakr al-Bagdadi gilt seit Mai 2010 als Anführer der dschihadistisch-salafistischen Terrororganisation Islamischer Staat (IS). Im Juni 2014 rief al-Bagdadi in der an-Nuri-Moschee in Mossul ein über weite Teile des Iraks und Syriens reichendes Kalifat aus und bezeichnet sich seitdem als „Kalif Ibrahim“ sowie „Führer der Gläubigen“. Er sieht sich selbst in der Nachfolge des Propheten Mohammed.

Von RND/dpa