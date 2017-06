Gegen das Schifffahrtsunternehmen Scandlines gab es am Mittwoch eine Terrordrohung. Am Nachmittag wurden die Fähren wieder freigegeben.

© Grit Hempelt

Puttgarden

Terrordrohung gegen Scandlines - Polizei gibt Entwarnung

Wegen einer Terrorwarnung gegen Scandlines ist der Fährverkehr am Mittwochvormittag eingestellt worden. Alle Schiffe wurden durchsucht. Am Nachmittag gab die dänische Polizei die Fähren in Rødby und Gedser wieder frei. Am späten Abend zogen dann auch die deutschen Beamten nach.