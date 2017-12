Der Metadaten-Speicherung von Telefonaten wurde vom Bundesverwaltungsgericht ein Riegel vorgeschoben.

Bundesverwaltungsgericht

Telefondaten-Speicherung des BND gestoppt

Der Bundesnachrichtendienst (BND) hat am Donnerstag vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig eine juristische Niederlage erlitten. Er darf nach dem Urteil nicht mehr in großem Maße Metadaten zu Telefonaten abschöpfen.