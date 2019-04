Rom

Tausende Menschen haben in Rom mit der schwedischen Klimaaktivistin Greta Thunberg für mehr Klimaschutz protestiert. „Wir werden unseren Kampf für unsere Zukunft fortsetzen“, versprach die 16-Jährige am Freitag auf der zentralen Piazza del Popolo, wo sie von der Menge mit Jubel begrüßt wurde. Wochen oder Monate reichten nicht aus; es brauche Jahre, um etwas zu verändern, machte Thunberg klar.

„Mit Greta retten wir den Planeten“, skandierten die Teilnehmer. Eine Sprecherin der „Fridays for Future“-Bewegung in Italien sprach von rund 25.000 Teilnehmern. Strom für die Bühne wurde von auf Generatoren montierten Fahrrädern geliefert. Thunberg feuerte die Fahrradfahrer in der prallen Sonne an: „Macht weiter!“

„Wir müssen verstehen, dass wir jetzt handeln müssen“

Die „Fridays for Future“-Bewegung setzt sich für eine Politik gegen den Klimawandel ein und hat auch in Italien viele Anhänger. Die Kernforderungen: ein schnelles Aus für die klimaschädliche Verbrennung von Kohle, Öl und Gas, keine Subventionen mehr für diese „dreckigen“ Energieträger, mehr Investitionen in erneuerbare Energien aus Windkraft und Sonne.

Junge Leute, aber auch Erwachsene, forderten in Rom einen besseren Schutz des Planeten und prangerten auf ihren Plakaten die Erderwärmung an. Die neunjährige Aktivistin Alice sagte: „Wir müssen verstehen, dass wir jetzt handeln müssen.“

