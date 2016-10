Schwerkranker Monarch

Der thailändische König Bhumibol liegt im Sterben – Tausende beten vor seinem Krankenhaus. Sein Tod könnte das Land in neue Unruhen stürzen.

Bangkok. Thailand bereitet sich auf traurige Nachrichten aus dem Königshaus vor. Vor dem Krankenhaus, in dem der Monarch Bhumibol Adulyajej (88) seit Tagen mit dem Tod ringt, kamen am Donnerstag Tausende Menschen zusammen und beteten auf den Straßen.

Das Kabinett beraumte eine Sondersitzung an. Nach unbestätigten Berichten wollte Regierungschef Prayut Chan-o-cha noch im Laufe des Tages eine Fernsehansprache halten.

Viele Menschen trugen pinkfarbene T-Shirts, eine Farbe, die der König in jüngsten Jahren bei seinen seltenen Auftritten auch trug. Auf Facebook machten viele Menschen ein Herz mit der Botschaft „I love the king“ - Ich liebe den König - zu ihrem Profilbild.

Bhumibol – der am längsten amtierende Monarch der Welt

Bhumibol ist seit Jahren schwer krank. In den vergangenen Tagen verschlechterte sich sein Gesundheitszustand dramatisch, wie ärztliche Bulletins bestätigten. Er ist seit 70 Jahren König und damit der am längsten amtierende Monarch der Welt. Er hat zwar auf dem Papier nur repräsentative Aufgaben, gilt aber als Symbol der Einheit in einem politisch tief zerstrittenen Land. Sein Ableben dürfte das Land vor große Umwälzungen stellen. Sein Sohn Kronprinz Vajiralongkorn ist bei weitem nicht so beliebt.

