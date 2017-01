Ärzte ohne Grenzen

Unter dem tiefen Winter auf dem Balkan und in Griechenland leiden nach Angaben der Organisation Ärzte ohne Grenzen besonders auch mehrere Tausend Flüchtlinge.

Genf. Viele Menschen seien in Quartieren untergebracht, die in keiner Weise für die eisigen Temperaturen ausgelegt seien, teilte die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen am Montag in Genf mit.

Flüchtlinge harren bei zum Teil minus 20 Grad aus

Allein in Serbien seien aktuell 7500 Menschen gestrandet, von denen nur 3100 in Unterkünften lebten, die für den Winter geeignet seien. Allein 2000 Migranten versuchten in Belgrad, in verlassenen und heruntergekommenen Gebäuden bei minus 20 Grad zu überleben.

„Die zynische Gleichgültigkeit der europäischen Politik, die eisigen Temperaturen und die mangelhafte Vorbereitung auf den Winter haben eine schon unerträgliche Situation für Tausende Männer, Frauen und Kinder noch verschlimmert“, so die Organisation.

Von RND/dpa

