Tanz deine Heimat

Kann man die Deutschen an ihrem Tanzverhalten erraten? Der Schriftsteller Wladimir Kaminer erklärt in unserer Gastkolumne, warum das eigentlich ganz einfach ist.

Berlin.

Kürzlich war ich zur Buchmesse nach Belgrad eingeladen. Dort sollte ich als DJ mit meiner „Russendisko“ Werbung für die deutsche Kultur machen. Die Messe fand unter dem Motto „Vier Länder, eine Sprache“ statt. Ich dachte, es würde sich um die jugoslawische Sprache handeln. Von früheren Besuchen wusste ich, dass Serben, Kroaten, Kosovaren und Montenegriner eigentlich die gleiche Sprache sprechen, aber seit der Auflösung Jugoslawiens gerne so tun, als würden sie ­einander nicht verstehen. Nun haben sie es sich anders überlegt und suchen nach Gemeinsamkeiten, so dachte ich naiv.

Erst in Belgrad stellte ich fest: Beim Programm „Vier Länder, eine Sprache“ ging’s ums Deutsche. Es gibt nämlich vier deutschsprachige Länder in Europa, wer hätte das gedacht? Deutschland, Österreich, Schweiz und noch Liechtenstein.

Während der Disko beobachtete ich die Menschen, ich wollte an ihrem Tanzverhalten ihre Heimat erraten. Die Deutschen gleiten im Tanz hin und her, als wollten sie den ganzen Raum unter Kontrolle halten, die Österreicher springen gerne hoch, sie wollen größer wirken, als sie sind. Die Schweizer springen nicht. Es sind bodenständige Menschen, sie gehen lieber in die Hocke. Der Prinz von Liechtenstein tanzte mit den Knien, er und seine Entourage bewegten sich elegant, aber sparsam. Sie sind an die Enge ihres Landes gewöhnt, eine falsche Bewegung und du bist im Ausland.

Wie schön wäre es, dachte ich, wenn wir den Weltfrieden durch gemeinsames Tanzen erreichen könnten. Aber ich glaube, das geht nicht. Irgendeiner tanzt immer aus der Reihe.

