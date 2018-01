Das Intercontinental Hotel in Kabul wurde Ende Januar von Islamisten gestürmt.

BBC-Bericht

Taliban bedrohen 70 Prozent Afghanistans

Die Hälfte der Afghanen lebt in Bezirken, die die Taliban-Milizen kontrollieren. Das ist der Befund der BBC über die Lage des Landes am Hindukusch. In 263 Gegenden seien die Islamisten präsent. Das US-Militär ging bisher von deutlich geringeren Zahlen aus.