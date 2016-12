Will Donald Trump die diplomatischen Beziehungen zu China empfindlich stören, oder ist die Annäherung an Taiwan nur eine kleien Provokation? © AFP

Wieder kriselt es zwischen China und den USA, wieder heißt der Grund Donald Trump. Nach dem Telefonat mit Taiwans Präsidentin will diese nun vor ihrer Zentralamerika-Reise einen Zwischenstopp in New York einlegen. Dort soll sie sich laut taiwanesischen Medien mit dem Übergangsteam von Trump treffen. China fordert die Absage.

Peking. Nach dem Telefonat von Donald Trump mit Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen ist China nun wegen eines angeblich geplanten Treffens mit Beratern des designierten US-Präsidenten alarmiert: Wie die taiwanische Zeitung „Liberty Times“ am Mittwoch berichtete, will Tsai bei einer Reise nach Zentralamerika möglicherweise einen Zwischenstopp in New York einlegen und sich mit Trumps Übergangsteam treffen. Das Treffen würde demnach vor Trumps Amtsantritt am 20. Januar stattfinden.

Tsais Büro bestätigte die Pläne auf Anfrage nicht. Das chinesische Außenministerium forderte Washington aber auf, einen Zwischenstopp in den USA zu verhindern. Peking hoffe darauf, dass die US-Regierung weiter an der Ein-China-Politik und den bisherigen Vereinbarungen mit der Volksrepublik festhalte und Tsai die Durchreise untersage, erklärte das Ministerium.

Seit 1979 keine diplomatischen Beziehungen zu Taiwan

Trump hatte am Freitag mit Tsai telefoniert, die ihm zu seinem Wahlsieg gratulierte. Dies stellte einen Bruch mit den jahrzehntelangen diplomatischen Gepflogenheiten dar.

Die USA hatten im Zuge ihrer Annäherung an die Volksrepublik China 1979 ihre diplomatischen Beziehungen zu Taiwan abgebrochen und die Führung in Peking als alleinige Regierung Chinas anerkannt - was als Ein-China-Politik bezeichnet wird. Zugleich unterhielt die US-Regierung inoffiziell aber stets freundschaftliche Kontakte zu Taipeh.

Abwarten und seine „Spiele“ nicht mitspielen

Nach scharfer Kritik aus Peking an dem Telefonat griff Trump dann am Sonntag die chinesische Führung wegen ihrer Währungs- und Außenpolitik an. Schon während des Wahlkampfs hatte er China wiederholt beschuldigt, seine Währung zu manipulieren, um der verarbeitenden Industrie in den USA zu schaden. Zugleich drohte er mit Strafzöllen auf chinesische Waren.

Zu den neuen Provokationen Trumps äußerte sich Peking bislang nicht. In den chinesischen Staatsmedien wurde Trump als „diplomatischer Anfänger“ kritisiert. Am Mittwoch forderte die Zeitung „Global Times“ nun jedoch, bis zu Trumps Amtsantritt erst einmal abzuwarten und seine „Spiele“ nicht mitzuspielen.

Nach einem Bericht der „Washington Post“ war das Telefonat von Trump und Tsai wochenlang vorbereitet worden. Ob der designierte US-Präsident aber tatsächlich einen umfassenden Politikwechsel in der Taiwan-Frage plant, ist noch völlig unklar.

