© Moderiert das "kleine" TV-Duell auf Sat.1 – Claus Strunz.

Debat-O-Meter

TV Duelle: So stimmen Sie in Echtzeit ab

Der bisher lahme Bundestagswahlkampf könnte am Mittwoch endlich an Fahrt aufnehmen. Dann treffen bei Sat.1 Spitzenpolitiker der FDP, Grünen, Linken und AfD aufeinander. Mit der Web-App Debat-O-Meter können Sie, die Zuschauer, in Echtzeit abstimmen, wer sich am besten geschlagen hat.