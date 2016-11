Festnahme an deutsch-dänischer Grenze

Sicherheitskräfte haben einen syrischen Flüchtling an der deutsch-dänischen Grenze festgenommen. Er soll sich Material zum Bombenbau beschafft haben.

Ulm/Stuttgart. Der 20-jährige Flüchtling lebte in Baden-Württemberg und wurde am vergangenen Wochenende festgenommen, als er von Deutschland nach Dänemark ausreisen wollte. Das teilte die Staatsanwaltschaft Stuttgart am Donnerstag mit. Der junge Mann steht im Verdacht, eine schwere staatsgefährdende Gewalttat vorbereitet zu haben. Details nannten die Ermittler nicht.

Keine Erkenntnisse über konkrete Gefahr

Der Beschuldigte soll sich den Angaben zufolge „Gegenstände oder Stoffe verschafft haben, die für die Herstellung von Waffen oder Spreng- und Brandvorrichtungen geeignet sind“. Die Polizei habe im Zuge der Ermittlungen das Zimmer des 20-Jährigen in einer Flüchtlingsunterkunft in Oberschwaben durchsucht.

Der Beschuldigte sei nach Vorführung beim Haftrichter in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert worden, hieß es. Erkenntnisse, die für eine konkrete Gefährdung sprechen, lagen demnach aber nicht vor.

