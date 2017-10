Soldaten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) an der Front in Al-Rakka (Syrien).

Menschenrechtler

Syrische IS-Kämpfer verlassen Al-Rakka

Alle syrischen Kämpfer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) haben Menschenrechtlern zufolge ihre ehemalige Hochburg Al-Rakka in Nordsyrien verlassen. In der Nacht zum Samstag habe auch die letzte Gruppe die Stadt geräumt.