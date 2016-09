Die Waffenruhe war am Montagabend vergangener Woche in Kraft getreten. © Mohammed Badra

Konflikte

In Syrien wird die zwischen dem Regime und Rebellen vereinbarte Feuerpause immer brüchiger. Und die Hilfskonvois konnten noch immer nicht starten. Assads Gegner sprechen von "Zeitverschwendung".

Istanbul. Die Waffenruhe für Syrien ist nach Ansicht der Opposition eine "große Lüge". Die Feuerpause habe nicht gehalten und ihr Ziel verfehlt, humanitäre Hilfe zu notleidenden Menschen zu bringen, sagte George Sabra, einer führenden syrischen Regimegegner, der Deutschen Presse-Agentur.

"Für uns war es Zeitverschwendung", sagte er weiter. Jede Verlängerung der Waffenruhe werde unglaubwürdig sein. Sabra ist Mitglied des Hohen Verhandlungskomitees (HNC), das die syrische Opposition bei den ausgesetzten Friedensgesprächen in Genf vertritt.

Die vor einer Woche in Kraft getretene Waffenruhe war in den vergangenen Tagen immer brüchiger geworden. Am Sonntag bombardierte Syriens Luftwaffe erstmals seit Beginn der Feuerpause wieder Rebellengebiete der nordsyrischen Großstadt Aleppo. Die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana schrieb am Montag, die Waffenruhe habe bis Sonntagabend 23.59 lokaler Zeit (22.59 MESZ) gegolten.

Die Waffenruhe sollte eigentlich dafür genutzt werden, Aleppos Rebellengebiete und andere belagerte Regionen mit UN-Hilfe zu versorgen. Noch immer warten jedoch 40 Lastwagen mit Hilfsgütern an der Grenze zur Türkei auf ihre Abfahrt. UN-Sondervermittler Staffan de Mistura hatte in der vergangenen Woche erklärte, sie hätten bisher kein grünes Licht von der syrischen Regierung erhalten.

