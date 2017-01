Die nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) spricht in Düsseldorf im Landtag über Konsequenzen aus dem Terrorfall Amri.

Landtag in Düsseldorf

Strafrechtler soll Fall Amri in NRW aufarbeiten

Was lief im Fall Amri in den nordrhein-westfälischen Sicherheitsbehörden falsch? Das soll nun Strafrechts-Professor Bernhard Kretschmer als Sonderbeauftragter aufarbeiten, teilte Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) im Landtag in Düsseldorf mit.