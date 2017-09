Stephan Weil.

© imago

Wahlgeschenk

Stephan Weil will neuen Feiertag für Niedersachsen

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) will den Reformationstag (31. Oktober) als festen Feiertag in seinem Bundesland einrichten. Voraussetzung sei, dass er bei der vorgezogenen Landtagswahl am 15. Oktober wiedergewählt wird.