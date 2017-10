Stephan Weil glaubt nicht an die SPD-Kanzlerschaft 2021

Ministerpräsident

Niedersachsens Ministerpräsident gibt sich abgeklärt. Die SPD sollte sich darauf einstellen, auch 2021 nicht das Kanzleramt zu erobern, sagte Stephan Weil gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Hannover. Niedersachsens Ministerpräsident und SPD-Landeschef Stephan Weil warnt vor übertriebenen Erwartungen im Hinblick auf die Bundestagswahl 2021. „Ein Comeback in einem Spiel ist möglich. Gelegentlich braucht man aber auch zwei Spiele oder mehr“, sagte Weil dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND, Montagausgaben). Es mache keinen Sinn, jetzt Illusionen zu schüren, fügte Weil hinzu.

„Wir stehen bei 20 Prozent und sind gut beraten, notfalls auch eine längere Wegstrecke in den Blick zu nehmen. Das ist mein dringender Rat an meine Partei“, so der SPD-Politiker. „Wenn wir auf der Höhe der Gesellschaft sind und wieder als Zukunftspartei wahrgenommen werden, können wir mit der Union 2021 um das Kanzleramt ringen. Vielleicht dauert es aber auch länger, bis die SPD so weit ist. Das sollten wir bei unseren Planungen berücksichtigen“, sagte Weil.

Von Andreas Niesmann/RND