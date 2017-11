Stephan Weil (SPD) ist in Hannover erneut zum Ministerpräsidenten gewählt worden.

Landtag in Niedersachsen

Stephan Weil bleibt Ministerpräsident

Stephan Weil (SPD) ist am Mittwoch zum niedersächsischen Ministerpräsidenten wiedergewählt worden. Der Landtag in Hannover stimmte am Mittwoch mit großer Mehrheit für den 58-Jährigen.