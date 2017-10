Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (2.v.l), kommt zusammen mit Dietrich Bauer (2.v.r), Erzbischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Russland.

Russland-Reise

Steinmeier wirbt für Annäherung

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat bei seinem Russland-Besuch dafür geworben, nach Jahren der Entfremdung wieder auf eine Annäherung beider Länder hinzuarbeiten. „Ich komme in Zeiten, in denen die deutsch-russischen Beziehungen schwierig geworden sind“, sagte er am Mittwoch in Moskau.