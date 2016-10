Der Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier sieht keine Rechtfertigung Moskaus dafür, Aleppo „in Schutt und Asche zu legen“.

© dpa

Angriffe auf Aleppo

Steinmeier verschärft den Ton gegenüber Russland

Nach dem Ende der Feuerpause in Aleppo sind die Kämpfe in der geteilten syrischen Metropole wieder erbarmungslos aufgeflammt. Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier verschärft daher seine Kritik am militärischen Vorgehen Russlands in Syrien.