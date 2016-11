Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD, li.) ist in Ankara mit seinem türkischen Amtskollegen Mevlüt Cavusoglu zusammengetroffen. © AFP

Reise in die Türkei

Erstmals nach dem vereitelten Putschversuch im Juli ist Außenminister Frank-Walter Steinmeier in die Türkei gereist. Nach einem Treffen mit Amtskollegen Mevlüt Cavusoglu will Steinmeier auch mit Oppositionspolitikern reden.

Ankara. Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) ist in Ankara mit seinem türkischen Amtskollegen Mevlüt Cavusoglu zusammengetroffen. Für den möglichen künftigen Bundespräsidenten war es angesichts der jüngsten Verhaftungswellen in der Türkei ein schwieriger Termin. Bereits im Vorfeld der Visite hatte Steinmeier deutlich gemacht, er wolle in Ankara neben Vertretern der Zivilgesellschaft auch Politiker der Opposition treffen.

Gespräch mit Oppositionspolitikern geplant

Am Morgen hatte er in der deutschen Botschaft mit Intellektuellen gesprochen, die sich für Menschenrechte und Pressefreiheit einsetzen. Steinmeier wollte vor seiner für den Abend geplanten Abreise auch mit Oppositionspolitikern sprechen.

Es ist der erste Besuch von Steinmeier in der Türkei seit dem vereitelten Putschversuch Mitte Juli. Die türkische Regierung hatte der Bundesregierung im Nachgang des Putschversuchs vorgeworfen, sie habe nicht genügend Solidarität gezeigt. Steinmeier war im September 2015 zuletzt in Ankara gewesen.

Kritik von Menschenrechtlern

Menschenrechtler und Oppositionelle werfen der türkischen Regierung vor, sie nutze den Putschversuch und die Terrorbekämpfung als Vorwand, um Kritiker mundtot zu machen und alte Rechnungen zu begleichen. Menschenrechtsorganisationen hatten Steinmeier vor seinem Flug in die Türkei gefordert, sich für die Freilassung der beiden Vorsitzenden der pro-kurdischen HDP, Selahattin Demirtas und Figen Yüksekdag, einzusetzen.

Vor seiner Abreise rechtfertigte Steinmeier seine Türkei-Reise in der „Bild“-Zeitung zudem damit, gerade „in diesen schwierigen Zeiten“ könne auf den Dialog nicht verzichtet werden. Der Außenminister warnte zudem die türkische Regierung vor einer Wiedereinführung der Todesstrafe. Sonst wäre dies „ein deutliches Signal, dass sie die “Akte EU’ endgültig schließen will„.

Von dpa/afp/RND/zys

Ankara