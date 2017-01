Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier.dpa

Außenminister

Steinmeier: Trumps Präsidentschaft eine Zäsur

Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) sieht in der Präsidentschaft von Donald Trump eine Zäsur. „Mit der Wahl Donald Trumps ist die alte Welt des 20. Jahrhunderts endgültig vorüber“, schreibt Steinmeier in einem Gastbeitrag für „Bild am Sonntag“.