Berlin

Steffen Königer, Beisitzer im AfD-Bundesvorstand, Mitglied der AfD-Landtagsfraktion in Brandenburg und Sprecher der Alternativen Mitte, verlässt die AfD. .

Seine Entscheidung begründete Königer in einer Pressemitteilung. „Die Bürgerlichen in der AfD haben den Kampf gegen die Destruktiven der Partei in vielen Landesverbänden endgültig verloren“, schreibt Königer. „Innerhalb der Partei nimmt die Begeisterung über bewusste Grenzübertritte von wenigen Protagonisten nicht ab.“ Eine Beobachtung durch den Verfassungsschutz werde von zu vielen Funktionsträgern fahrlässig in Kauf genommen. „Ein Verbleiben in der Partei“, führt Königer weiter aus, „kann ich unter diesen Umständen mit meinem Gewissen nicht mehr vereinbaren.“

Königer ist seit Dezember 2017 Mitglied des Bundesvorstandes der AfD und einer von sechs Beisitzern. Bei einer Abstimmung innerhalb dieses Gremiums soll er sich am Montag dafür ausgesprochen haben, der Jugendorganisation der AfD, „Junge Alternative“, ihren Status als offizielle Organisation abzuerkennen und neu zu gründen.

Danach hatte Königer mit markigen Worten gegen die Radikalen in der JA Stellung bezogen: „Alle in einen Sack stecken und draufhauen, man trifft immer einen Richtigen.“ Der Brandenburger Landesvorsitzende und Beisitzer im Bundesvorstand Andreas Kalbitz hatte die JA hingegen vehement verteidigt. Auch der Thüringer Landeschef Björn Höcke hatte sich hinter die JA gestellt.

Für den Vormittag ist eine Pressekonferenz geplant, auf der der 46-Jährige Details zu seinem Entschluss bekanntgeben will. Königer gehört seit 2013 der AfD an und zog 2014 in den Landtag ein. 2017 gründete er die Alternative Mitte Brandenburg, die sich selbst als gemäßigte liberal-bürgerliche Plattform gegen den radikal rechten Flügel der AfD versteht. Im Oktober diesen Jahres hatte Königer noch in Brandenburg das umstrittene Online-Meldeportal gestartet, auf dem Schüler vermeintliche Neutralitätsverstöße und Kritik an der AfD im Unterricht melden sollten.

Von RND/ngo/jps