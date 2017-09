Spezialkräfte der sächsischen Polizei waren in Wurzen vor Ort.

Wurzen

Starkes Polizeiaufgebot bei Anti-Nazi-Demo

Die Organisatoren hatten den Ort mit Bedacht gewählt: Am Samstag demonstrierte das Bündnis „Irgendwo in Deutschland“ in der sächsischen Stadt Wurzen gegen die rechte Szene. Die Polizei konnte mit dem SEK Demonstranten und Rechte auf Abstand halten.