Staatsanwaltschaft zieht Vertuschungstat in Betracht

Unbekannte Täter sprühten die Parole „Oury Jalloh“ an das Polizeirevier in Dessau. © imago/Steffen Schellhorn

Fall Oury Jalloh

13 Jahre nach dem mysteriösen Tod des Geflüchteten Oury Jalloh verfolgt die Staatsanwaltschaft einen neuen Ansatz. Demnach soll es sich bei dem Brand in der Dessauer Gefängniszelle um eine Vertuschungstat von Polizisten gehandelt haben.

Halle. Am 7. Januar 2005 verbrannte Oury Jalloh in einer Ausnüchterungszelle in Dessau. Bis heute konnte sein Tod nicht ausreichend aufgeklärt werden. Wie die „Mitteldeutsche Zeitung“ am Donnerstag berichtet, gibt es neue Erkenntnisse im Fall des toten Asylbewerbers.

In den Akten des Falls soll der leitende Oberstaatsanwalt Folker Bittmann am 4. April 2017 einen entscheidenden Vermerk verfasst haben. Demnach verwarf er die These, dass Jalloh sich im Alkoholrausch selbst angezündet habe. Stattdessen hält der Staatsanwalt einen Mord durch Polizeibeamte für wahrscheinlicher. Sie könnten den Mann angezündet haben, um seine Verletzungen zu vertuschen und Ermittlungen zu zwei früheren Todesfällen im Umfeld der Dessauer Polizei zu verhindern.

Der Leitende Oberstaatsanwalt stützt seine These dabei auf mehrere Gutachter und eine Rekonstruktion des Falles von 2016. Der gefesselte und nahezu handlungsunfähige Mann soll in seinen letzten Atemzügen mit einer kleinen Menge Brandbeschleuniger übergossen und angezündet worden sein.

Zusammenhang zu vorherigen Todesfällen?

Dabei zieht Bittmann auch einen Zusammenhang mit zwei früheren Todesfällen in der Polizeistation Dessau in Erwägung. 1997 war ein Mann nach einem Polizeigewahrsam an schweren inneren Verletzungen gestorben. 2002 kam in der selben Zelle wie später Jalloh ein Obdachloser ums Leben. In beiden Fällen hatte es auch Ermittlungen gegen Polizeibeamte gegeben.