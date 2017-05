Der mutmaßliche Manchester Attentäter Salman Abedi soll sich mindestens zweimal in Deutschland aufgehalten haben.

Medienbericht

Spur von Manchester-Attentäter führt nach Deutschland

Nur vier Tage vor dem Terroranschlag in Manchester soll sich der mutmaßliche Attentäter Salman Abedi laut einem Medienbericht in Deutschland aufgehalten haben. Der 22-Jährige war demnach in NRW. Ob Abedi dort Kontakte zu deutschen Islamisten hatte, ist unklar.