Spanische Polizei bestätigt Tod des gesuchten Imams

Einsatzkräfte untersuchen in Alcanar (Spanien) die Trümmer eines Wohnhauses. Die Explosion dort hängt nach Ansicht der Ermittler mit den Terroranschlägen in Barcelona und Cambrils zusammen. © AP

Kopf der Terrorzelle

Der wegen der Terrorattacken in Spanien gesuchte Imam Abdelbaki Es Satty ist tot. Er sei bei der Explosion vergangenen Mittwoch in Alcanar südlich von Barcelona getötet worden, bestätigte der Polizeichef von Katalonien am Montag. In dem Haus in Alcanar sollen die Terroristen ihre Anschläge vorbereitet haben.

Barcelona. Der wegen der Anschläge in Spanien gesuchte Imam Abdelbaki Es Satty ist tot. Das bestätigte der katalanische Polizeichef Josep Lluís Trapero am Montagabend vor Journalisten in Barcelona. Der Mann sei wie vermutet am vergangenen Mittwoch bei der Explosion in einem Haus in Alcanar südlich von Barcelona ums Leben gekommen. Das hätten die Identifizierungsarbeiten zweifelsfrei ergeben. In dem Haus sollen die Terroristen ihre Anschläge geplant haben.

Kurz vor der Mitteilung von Trapero war der noch flüchtige Haupttäter Younes Abouyaaquoub am Montag getötet worden. Die katalanische Polizei schoss den 22 Jahre alten Marokkaner nach eigenen Angaben gegen 17 Uhr (MESZ) in dem kleinen Ort Subirats nieder. Die Situation sei nun völlig unter Kontrolle, die Antiterror-Operation in Katalonien werde vorerst aber nicht abgeschlossen, erklärte Trapero ohne weitere Details zu nennen.

Die Polizei geht davon aus, dass es Abouyaaquoub war, der am vergangenen Donnerstag das Tatfahrzeug bei dem Anschlag in Barcelona gesteuert hat. Er fuhr mit einem Lieferwagen in der Flaniermeile Las Ramblas Passanten nieder. Dabei tötete er 13 Menschen und verletzte mehr als 120. Auf der Flucht erstach er außerdem einen 34 Jahre alten Spanier, um an das Fahrzeug des Mannes zu kommen.

