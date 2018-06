Washington

Präsident Donald Trump will das US-Militär künftig auch ins Weltall schicken. Am Montag beauftragte er das Pentagon mit den Vorbereitung zur Gründung einer Weltraumarmee. Die „Space Force“ solle einen weiteren, unabhängigen Zweig der US-Streitkräfte bilden, erklärte Trump am Montag. Amerika werde im Weltall mit Abstand führend sein.

„Wir werden eine Air Force haben und wir werden eine Space Force haben, eigenständig, aber gleichwertig“, sagte Trump. Bisher ist die Luftwaffe für den größten Teil der militärischen Weltraumprojekte verantwortlich.

Der US-Präsident kündigte außerdem an, die USA würden bald auf den Mond zurückkehren und auch den Mars erreichen. In seiner Rede machte er den Weltraum zu einem Thema der nationalen Sicherheit und sagte, er wolle nicht, dass „China und Russland und andere Länder“ den USA voraus seien. An Trumps Seite waren Vizepräsident Mike Pence, Nasa-Direktor Jim Bridenstine, der ehemalige Astronaut Buzz Aldrin und Mitglieder seines Weltraumrats.

Es ist nicht das erste Mal, dass Trump die „Space Force“ ins Spiel bringt. Bereits im März und im Mai sprach der US-Präsident von seinen Plänen, eine eigene Streitkraft ins All zu schicken.

Von RND/AP/dpa