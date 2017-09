Martin Schulz während seiner Ansprache im Willy-Brandt-Haus in Berlin, die live im Internet übertragen wurde.

© RND Screenshot/SPD

Internet-Botschaft

Soziales und Bildung: Martin Schulz nennt Eckpunkte

Trotz schlechter Umfragewerte will sich SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz nicht entmutigen lassen und bis zur Bundestagswahl weiter für seine Vorhaben streiten. Das machte er am Sonntag in einer Live-Ansprache im Internet deutlich.